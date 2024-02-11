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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يبحث تطورات مشروع تحويشة مع وفد هولندي وهيئة الأمم المتحدة

صدى البلد

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.


وخلال الاجتماع تحدثت الميسرات الماليات بالمشروع عن اثر المشروع علي السيدات بمجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالقرى التابعة لهن ومدي الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي عادت علي هؤلاء السيدات من خلال دعمهن بالتدريبات المختلفة داخل المجموعات، وعرضت الميسرات نماذج لسيدات بالمجموعات بدأت فعليا في عمل مشروعات صغيرة ومشروعات خضراء كالزراعة فوق أسطح المنازل وزراعة الشعير المستنبت وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

حضر الاجتماع كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، ياسمين علي منسقة مشروع مجموعات الادخار والاقراض احمد غريب مشرف محافظة البحيرة حنان هلال مشرفة محافظة اسيوط، وعدد من الميسرات الماليات بالمشروع.

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