عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يعرض في رمضان 2024.. صبا مبارك تتصدر بوستر مسلسل “لحظة غضب”

صدى البلد

تصدرت الفنانة صبا مبارك البوستر التشويقي لمسلسل لحظة غضب المنتظر عرضه في رمضان القادم 2024 على منصة Watch It، من إخراج عبد العزيز النجار.


 أطلقت Watch It البوستر التشويقي اليوم حيث تظهر صبا بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة. والمسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

 


أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.


أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.

صبا مبارك اعمال صبا مبارك الاعلى مشاهدة العرض السينمائي بطولة صبا مبارك جيهان الشماشرجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

تباطؤ إيرادات فيلم Argylle بعد أسبوع عرض حول العالم

الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان برلين

أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها

طرح برومو أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "الدهب" | فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

هيثم نبيل يطرح ثانى أغاني ألبومه الجديد "كان لينا ناس" .. فيديو

تارا عماد تصل مسجد الشرطة لاستقبال العزاء في والدتها الراحلة

عرض فيلم فوي فوي فوي في مهرجان روتردام السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

180 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الدولة لمحاصرة تداعيات التضخم وتوفير حياة كريمة

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ