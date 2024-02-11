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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يكرم وكيل مديرية التربية والتعليم

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة ، وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في الارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني داخل مدارس المحافظة ولتعيينه وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التربية والتعليم خلال الفترة الماضية مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

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ومن جانبه أعرب محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية مشيدا ًبالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على النهوض بمنظومه التعليم داخل مدارس المحافظة.

التربية والتعليم التعليم العام والفني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المنشآت الغذائية بمحافظة دمياط تطوير منظومة العمل محافظة الشرقية محافظ الشرقية

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