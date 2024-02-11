الليلة.. آشر وإليشيا كيز يحييان حفل سوبر بول الأمريكي

تنضم المغنية الشهيرة آليشيا كيز إلى أسطورة البوب آشر، في تقديم حفل سوبر بول السنوي، الليلة، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ومن المقرر أن يحيي آشر الحائز على جائزة جرامي حفلا في نهاية الشوط الأول، لمباراة سوبر بول الشهير، الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة في لاس فيجاس.

وقال آشر إنه سيحقق أخيرا واحدة من قائمة أمنياته، وإنه لا يستطع الانتظار حتى يقدم عرضا مختلفا للعالم عما رأوه من قبل.

ويعد هذا الحفل بمثابة الظهور الثاني للمغني آشر في سوبر بول، بعدما شارك في إحيائه عام 2011.

وفاز آشر بـ8 جوائز جرامي خلال مشواره الفني، وباع حوالي 80 مليون ألبوم حول العالم، منذ انطلاق أول ألبوماته عام 1994.

ويقام حفل سوبر بول 2024، بعد أسبوع من حفل توزيع جوائز جرامي السنوية المقرر إقامته في لوس أنجلوس.

وقدمت ريانا عرضا مدته 13 دقيقة، العام الماضي، مقابل لا شيء من المال، فيما تتراوح تكلفة الحدث كاملا ما بين 10 و13 مليون دولار، ولكنها لا تحتاج إلى الأجر مقابل مساحة الحدث الذي تعود به بعد 7 سنوات غياب عن الأحداث الكبرى، كما أنها تمتلك ثروة تقترب من 2 مليار دولار.