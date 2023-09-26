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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ريانا.. آشر يحيي حفل سوبر بول في فبراير 2024

المغني آشر
المغني آشر

أعلن اتحاد كرة القدم الأمريكي، اختيار المغني الشهير آشر لإحياء حفل سوبر بول السنوي، المقرر إقامته يوم 11 فبراير 2024 في لاس فيجاس. 

ومن المقرر أن يحيي آشر الحائز على جائزة جرامي حفلا في نهاية الشوط الأول، لمباراة سوبر بول الشهير، الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة. 

وقال آشر إنه أخيرا يحقق واحدة من قائمة أمنياته، ولا يستطع الانتظار حتى يقدم عرضا مختلفا للعالم عما رأوه من قبل. 

 

ويعد هذا الحفل بمثابة الظهور الثاني للمغني آشر في سوبر بول، بعدما شارك في إحيائه عام 2011.

وفاز آشر بثمان جوائز جرامي خلال مشواره الفني، وباع حوالي 80 مليون ألبوم حول العالم، منذ انطلاق أول ألبوماته عام 1994.

ويقام حفل سوبر بول 2024، بعد أسبوع من حفل توزيع جوائز جرامي السنوية المقرر إقامته في لوس أنجلوس.

وقدمت ريانا عرضا مدته 13 دقيقة، العام الماضي، مقابل لاشيء من المال، فيما تتراوح تكلفة الحدث كاملا ما بين 10 و13 مليون دولار، ولكنها لا تحتاج إلى الأجر مقابل مساحة الحدث الذي تعود به بعد 7 سنوات غياب عن الأحداث الكبرى، كما أنها تمتلك ثروة تقترب من 2 مليار دولار.

وسيطرت ريانا على عناوين الصحف والمواقع العالمية بعد فقرتها المبهرة بين شوطي مباراة سوبر بول 2023، وإعلان خبر حملها في طفلها الثاني بعد 9 أشهر من وضع ابنها الأول من المغني الشهير إيساب روكي.  

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