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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصوا عليه علشان التوكتوك.. والدة موظف مصلحة الضرائب بالخليفة تكشف التفاصيل

صدى البلد

شهدت منطقة الخليفة واقعة مأساوية عندما أقدم شخصان على إنهاء حياة سائق توكتوك بغرض السرقة.

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التقي موقع صدى البلد، مع والدة الضحية هاني سائق التوكتوك، حيث كشفت تفاصيل إنهاء حياته على يد عصابة في المنطقة.

وأوضحت والدة الضحية خلال حديثها أنها دائما ما تحذر ابنها من سواقة التوكتوك لكون رجله مقطوعة بسبب مرض السكر، ودائما تشعر بالقلق عليه.

وأضافت أن لديه 3 أولاد، قائلة: كان نفسي يقعد معانا، العصابة دول لو كفرة مش هيعملوا كدة، ولما شوفت ابني في المشـ رحة، بعد ما اتغسـ ل واتكـ فن روحي كانت هتطلع مني .

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كما روت أيضاً شقيقة المجني عليه قائلة: أخويا موظف في الضرائب نزل الساعة 4 الفجر علشان ربنا يرزقه، لأن رجله اليمين مقطوعة لكونه مصابا بالسكر، ومنفصلا عن زوجته ولديه 3 أولاد، كنا فاكرين أخويا عمل حادثة بالتوكتوك، والحكومة لم تخبرنا في البداية أنه مات بس سألتنا هل ليه أعداء، مؤكدة: "أخويا محبوب من طوب الأرض".

واستكملت: أخويا الصغير كان معاه في الغسـ ل، وهاني عنده 41 سنة، أخويا قالي إنه مـ دبوح في رقبته، وكل الطعنات في دماغه من ورا ونغزتين في كتفه بآلة حادة، عاوزة أعرف هما عملوا فيه كدة ليه، كانت لحظة صعبة لما شوفته.

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البداية..

تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغاً بالعثور على جثة موظف بمصلحة الضرائب بجوار مسجد مصابا بطعنة بالرقبة، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ، وتبين من فحص الكاميرات اصطحاب المجني عليه لشخصين داخل التوك توك الذي يعمل عليه عقب الانتهاء من عمله في الضرائب بزعم توصيلهما من منطقة السيدة زينب وحتى مكان العثور على الجثمان بالخليفة.

جريمة الخليفة


 تم تحديد المتهمين وضبطهما وتبين انهما عاطلان الأول ٣٦ سنة عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا ، والثاني ١٩ سنة وسبق اتهامه في قضايا، وأمام رجال الأمن، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التوكتوك وقيامهما ببيعه لعميل سيئ النية تم ضبطه ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .

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