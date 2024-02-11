محلل سياسى: نتنياهو لعب على الشق الدينى لكسب ثقة الشعب الإسرائيلى

قال الدكتور أمجد شهاب، المحلل السياسي، إن هناك برنامجا تم تحضيره أيام انتخابات الحكومة الإسرائيلية، بهدف إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي لتكون منتمية إلى اليمين، مشيرًا إلى أن التيار اليساري بدأ في التلاشي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صراعا كبيرا بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية منذ القدم.

المجتمع الصهيونى

ونوه المحلل السياسي، بأنه عند وصول بنيامين نتنياهو لكرسى الحكم، بدا يعمل بشكل أساسي منذ عام 1996، علي تغيير جذري بالمجتمع الصهيوني، حيث استطاع منذ 17 عاما، تخصيص نقود لإنشاء المعابد اليهودية من أجل كسب الحاخامات اليهودية.

وأكد أن بنيامين نتنياهو ينسجم بشكل كبير مع الخطاب الديني، حيث حول الكثير من الخطابات الخاصة به لخطابات دينية، وذلك من أجل كسب ثقة الشعب والمقامات الدينية في إسرائيل.