سمير فرج: من حق مصر تعليق اتفاقية السلام في حالة تهديد أمنها

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن معاهدة السلام عام 79 أكدت منع تهديد الطرفين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل تهدد الأمن القومي المصري بطريقة غير مباشرة"، لافتا: "من حق مصر تعليق اتفاقية السلام في حالة تهديد أمنها القومي".

ورد على سؤال الإعلامي أحمد موسى "هل هناك محاولة لجر مصر لحرب؟"، ليرد قائلا: "مصر لن تنجر في حرب، والرئيس السيسي هو رجل عسكري، ويفهم أننا لن ننجر في أي أعمال قتالية أو حرب".

ضربة كبيرة لإسرائيل

وأشار: "مصر لن تدخل حرب لأننا لسنا في حرب مع إسرائيل، إلا لو إسرائيل دخلت حدودنا لأن هذا موضوع آخر"، مؤكدا: "لن ندخل في حرب مع إسرائيل لأننا لسنا طرف لكن إذا تم التهديد الغير مباشر على مصر بأن تدفع إسرائيل عناصر حماس باتجاه مصر ففي هذه الحالة من حقنا أن نعلق اتفاقية السلام وهذه ستكون ضربة كبيرة لإسرائيل".

وأكد: "مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل إلا بعد تهديد للأمن القومي ولو بطريقة غير مباشر"، لافتا: "القوات المسلحة أعدت 3 محطات تحلية للمياه وخطوط كهرباء للفلسطينيين في رفح، وأعدت معسكر لإيواء 250 ألف نسمة من أهالي غزة في رفح الفلسطينية".