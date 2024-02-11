عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: لأول مرة توافق أمريكا على حل الدولتين.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن نتنياهو لا يريد وجود هدنة لوقف الحرب في غزة.

txt

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

txt

سمير فرج عن تصريحات بايدن: لم يكن في وعيه .. فيديو

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حماس تريد وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، لافتا إلى أن: "أمريكا تدفع فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إلى أن: "الوضع مشتعل في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحا أن: "البرلمان العراقي طلب خروج القواعد العسكرية الأمريكية".

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "إسرائيل تضغط على الفلسطينيين؛ لتحقيق أي هدف تسعى إليه"، مشيرا إلى أنه: "لأول مرة توافق أمريكا على حل الدولتين".

واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "هناك لجنة ستحاسب نتنياهو ورئيس الأركان عما حدث في حرب غزة".

سمير فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

ترشيحاتنا

علاء مرسي: محبة الناس نعمة.. ومحمد عادل إمام «في ورطة»

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية

أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا أمام كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية

قابلناهم على القهاوي.. نائب يوضح كواليس العمل على مشروع قانون المسنين قبل إقراره

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ