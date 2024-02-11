سمير فرج: لأول مرة توافق أمريكا على حل الدولتين.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن نتنياهو لا يريد وجود هدنة لوقف الحرب في غزة.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حماس تريد وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، لافتا إلى أن: "أمريكا تدفع فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إلى أن: "الوضع مشتعل في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحا أن: "البرلمان العراقي طلب خروج القواعد العسكرية الأمريكية".

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "إسرائيل تضغط على الفلسطينيين؛ لتحقيق أي هدف تسعى إليه"، مشيرا إلى أنه: "لأول مرة توافق أمريكا على حل الدولتين".

واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "هناك لجنة ستحاسب نتنياهو ورئيس الأركان عما حدث في حرب غزة".