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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسبب الآراء والمواقف المتطرفة .. وزراء الحكومة الإسرائيلية يشعلون الأوضاع بالمنطقة

الحكومة الأسرائيلية
الحكومة الأسرائيلية

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب الآراء والمواقف المتطرفة... وزراء الحكومة الإسرائيلية يشعلون الأوضاع بالمنطقة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ستبقى عالقة في الأذهان لفترة، بسبب هذا الكم الهائل من التصرفات والآراء المتطرفة، التي أثرت ليس داخليا فقط، بل امتدت آثارها إقليميا ودوليا، الأمر لم يتوقف عند نتنياهو فقط، بل ضمت حكومته وزراء ربما أكثر تطرفا منه، أطلقوا عدة تصريحات متتالية منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، والتي فاقمت الأمور على نحو لافت.

إتمار بن جفير

وأوضح التقرير إلى أن تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن جفير، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2022، كانت كافية لأن تجعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشعر بالقلق من رغبة "بن جفير" في زيارة الحرم القدسي مرة أخرى خلال رمضان، الذي يبدأ على نحو شهر، وكان "بن جفير" قد قام بجولة في الأقصى 3 مرات منذ أن أصبح وزيرا، مما أثار الكثير من التوترات في جميع أنحاء العالم.

الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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