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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رافعين شعار "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"

الشرقية .. أهالي منزل حيان يكرمون 122 حافظا وحافظة للقرآن الكريم|شاهد

صدى البلد

نظّم أهالي قرية منزل حيان التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم 122 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من شباب وفتيات القرية وختمهم لكتاب الله عن ظهر قلب في وقت قياسي .

بدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني ثم تلاوة قرآنية وعدد من الفقرات الاستعراضية والانشاد الديني وذلك بالسرادق المقام بالقرية، تبعها كلمات قصيرة ألقاها لفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمجتمع المدني والسياسي على رأسهم النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة.

وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها دار وكُتاب الشيخ شحاته محمد علي "لتحفيظ القرآن الكريم" والتي تأسست عام ١٩٧٧ ومرخصه بالأزهر الشريف واسسه الشيخ شحاته محمد علي تكريم 122 من حفظة كتاب الله الكريم.

وتأتي تلك الاحتفالية للعام الثالث على التوالي حيث كانت الذكري الاولى بتكريم الخاتمين والمتفوقين بالدار  والذكري الثانية كانت أمسية قرانيه وكانت هذه الذكري الثالثة بتكريم دفعة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ وكان عدد ١٢٢ خاتم للقرآن وأمسية قرآنية.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب والدكتور سعيد عامر الأمين العام لجمعية البحوث الاسلامية والدكتور محمد حموده والدكتور أحمد ماضي مدير التعليم النموذجي بالأزهر الشريف والدكتور محمد عناني ممثلاً عن وزارة الأوقاف ومدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان والدكتور محمد سعيد مدير عام الجوده بالأزهر الشريف وعمدة منزل حيان الحاج عبدالفتاح الشربيني والشيخ محمد شحاته والشيخ محمود شحاته مديرين دار وكُتاب الشيخ شحاته.

الجدير بالذكر انه توفي الشيخ شحاته محمد علي عام ٢٠٢٠ وكان يشغل منصب مدير عام التعليم النوعي بالأزهر الشريف وممثل جمهورية مصر العربية في مسابقة دبي الدولية الدورة الأولى "فاطمه بنت مبارك الدولية" ومحاضر بالقنوات الفضائية.

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الازهر الشريف الإنشاد الديني التليفزيون المصري الشرقية العاشر من رمضان المجتمع المدني النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية بمحافظة الشرقية تحفيظ القرآن الكريم جمهورية مصر العربية حزب مستقبل وطن

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