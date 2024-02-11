مسلسلات رمضان 2024 وأبطالها .. القائمة الكاملة

ينتظر عشاق الدراما في رمضان، العديد من مسلسلات رمضان 2024 ، ويرصد “صدى البلد” قائمة أبرز مسلسلات رمضان 2024.
مسلسلات رمضان 2024
مسلسل «الكبير أوي 8»
بطولة: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.
تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.
مسلسل «الحشاشين»
بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال.
إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.
مسلسل «المداح 4»
بطولة :حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.
تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.
مسلسل «صيد العقارب»
بطولة: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.
تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.
مسلسل «إمبراطورية ميم»
بطولة: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.
تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.
مسلسل «بيت الرفاعي»
بطولة: أمير كرارة أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.
تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال
مسلسل «العتاولة»
بطولة :أحمد السق باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.
تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.
مسلسل «حق عرب»
تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.
بطولة: أحمد العوضي رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان.
مسلسل «محارب»
بطولة: حسن الرداد ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.
تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.
مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»
بطولة :شيكو كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة.
تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.
مسلسل «مسار إجبارى» مسلسلات
تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.
بطولة :عصام عم أحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.
مسلسل «كامل العدد 2»
تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.
بطولة: دينا الشربيني شريف سلامة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة.
مسلسل «نعمة الأفوكاتو»
تأليف وإخراج محمد سامي.
بطولة: مي عمر، أحمد زاهر أروي جود، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس.
مسلسل «ألف ليلة وليلة»
تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.
بطولة: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي
مسلسل «بابا جه»
تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى.
بطولة :أكرم حسني نسرين أمين، سما إبراهيم، أوتاكا.
مسلسل «صلة رحم»
تأليف محمد هشام عبية واخراج تامر نادي.
بطولة: إياد نصار إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، يسرى اللوزي، على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر.
مسلسل «بـ 100 راجل»
تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت
بطولة: سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني وإبراهيم السمان، وباسم سمرة، وسلوى خطاب، وصلاح عبدالله.
مسلسل «سر إلهي»
تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
بطولة: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.
سلسل «فراولة»
تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على.
بطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم.
مسلسل «عتبات البهجة»
تأليف مدحت العدل، اخراج مجدي ابو عميرة.
بطولة: يحيى الفخراني جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.
مسلسل «الساعة 5»
إخراج هاني خليفة.
بطولة: اَسر ياسين عائشة بن أحمد.
مسلسل «المعلم»
تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.
بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.
مسلسل «بدون مقابل»
تأليف: حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.
بطولة :هاني رمزي داليا البحيرى، نسرين طافش، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، محمد أبوداوود.
مسلسل «رحيل»
تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر
بطولة: ياسمين صبري، وأحمد فهمي.
مسلسل «لانش بوكس»
تأليف: عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدى.
بطولة :غادة عادل فدوى عابد، جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامى، هشام إسماعيل، عمرو رمزى، شاهين.
مسلسل «صدفة»
تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.
بطولة: ريهام حجاج خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك، نور إيهاب، تامر يسرى، عبير منير.
مسلسل «جري الوحوش»
سيناريو: أحمد صبحى، إخراج عبدالعزيز حشاد.
بطولة: نضال الشافعي فادية عبدالغنى، إلهام وجدى.
مسلسل «أشغال شقة»
تأليف: خالد دياب، شيرين دياب، إخراج خالد دياب.
بطولة: هشام ماجد أسماء جلال، مصطفى غريب.
مسلسل «لحظة غضب»
تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.
بطولة: محمد شاهين، أمينة خليل أسماء جلال، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، وآخرون.
مسلسل «للأذكياء فقط»
تأليف: فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
بطولة: حمدي الميرغني رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وآخرون.
مسلسل «قلع الحجر»
تأليف: أحمد وفدى، إخراج حسنى صالح.
بطولة: محمد رياض منى عبدالغني، رانيا فريد شوقي، رياض الخولى، مدحت إسماعيل، رضوى عبدالمنعم، لقاء سويدان، سالى عبدالعزيز.
مسلسل «جريمة منتصف الليل»
تأليف: محمد الغيطي، واخراج عصام شعبان.
بطولة: رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز، ميار الغيطي، إلهام عبدال بديع، وآخرون.
مسلسل «كوبرا»
تأليف: أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.
بطولة: محمد إمام وكزبرة، وعدد من الفنانين.
مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»
تأليف: سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.
بطولة: سلمى أبوضيف ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، وآخرون.
مسلسل «أسود باهت»
تأليف: تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.
بطولة: الفنانة سهر الصايغ وعدد آخر من نجوم الفن.