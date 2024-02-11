مسلسلات رمضان 2024 وأبطالها .. القائمة الكاملة

ينتظر عشاق الدراما في رمضان، العديد من مسلسلات رمضان 2024 ، ويرصد “صدى البلد” قائمة أبرز مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل «الكبير أوي 8»

بطولة: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل «الحشاشين»

بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال.

إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.

مسلسل «المداح 4»

بطولة :حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.

تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل «صيد العقارب»

بطولة: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «إمبراطورية ميم»

بطولة: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.

تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.



مسلسل «بيت الرفاعي»

بطولة: أمير كرارة أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.

تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال



مسلسل «العتاولة»

بطولة :أحمد السق باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.

تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل «حق عرب»

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

بطولة: أحمد العوضي رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان.

مسلسل «محارب»

بطولة: حسن الرداد ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

بطولة :شيكو كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة.

تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

مسلسل «مسار إجبارى» مسلسلات

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

بطولة :عصام عم أحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.



مسلسل «كامل العدد 2»

تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

بطولة: دينا الشربيني شريف سلامة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة.

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

تأليف وإخراج محمد سامي.

بطولة: مي عمر، أحمد زاهر أروي جود، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس.

مسلسل «ألف ليلة وليلة»

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

بطولة: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي

مسلسل «بابا جه»

تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى.

بطولة :أكرم حسني نسرين أمين، سما إبراهيم، أوتاكا.

مسلسل «صلة رحم»

تأليف محمد هشام عبية واخراج تامر نادي.

بطولة: إياد نصار إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، يسرى اللوزي، على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر.

مسلسل «بـ 100 راجل»

تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت

بطولة: سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني وإبراهيم السمان، وباسم سمرة، وسلوى خطاب، وصلاح عبدالله.

مسلسل «سر إلهي»

تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

بطولة: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

سلسل «فراولة»

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على.

بطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم.



مسلسل «عتبات البهجة»

تأليف مدحت العدل، اخراج مجدي ابو عميرة.

بطولة: يحيى الفخراني جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.



مسلسل «الساعة 5»

إخراج هاني خليفة.

بطولة: اَسر ياسين عائشة بن أحمد.

مسلسل «المعلم»

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل «بدون مقابل»

تأليف: حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

بطولة :هاني رمزي داليا البحيرى، نسرين طافش، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، محمد أبوداوود.



مسلسل «رحيل»

تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر

بطولة: ياسمين صبري، وأحمد فهمي.



مسلسل «لانش بوكس»

تأليف: عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدى.

بطولة :غادة عادل فدوى عابد، جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامى، هشام إسماعيل، عمرو رمزى، شاهين.

مسلسل «صدفة»

تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

بطولة: ريهام حجاج خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك، نور إيهاب، تامر يسرى، عبير منير.



مسلسل «جري الوحوش»

سيناريو: أحمد صبحى، إخراج عبدالعزيز حشاد.

بطولة: نضال الشافعي فادية عبدالغنى، إلهام وجدى.

مسلسل «أشغال شقة»

تأليف: خالد دياب، شيرين دياب، إخراج خالد دياب.

بطولة: هشام ماجد أسماء جلال، مصطفى غريب.

مسلسل «لحظة غضب»

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

بطولة: محمد شاهين، أمينة خليل أسماء جلال، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، وآخرون.



مسلسل «للأذكياء فقط»

تأليف: فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

بطولة: حمدي الميرغني رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وآخرون.

مسلسل «قلع الحجر»

تأليف: أحمد وفدى، إخراج حسنى صالح.

بطولة: محمد رياض منى عبدالغني، رانيا فريد شوقي، رياض الخولى، مدحت إسماعيل، رضوى عبدالمنعم، لقاء سويدان، سالى عبدالعزيز.



مسلسل «جريمة منتصف الليل»

تأليف: محمد الغيطي، واخراج عصام شعبان.

بطولة: رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز، ميار الغيطي، إلهام عبدال بديع، وآخرون.



مسلسل «كوبرا»

تأليف: أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.

بطولة: محمد إمام وكزبرة، وعدد من الفنانين.



مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»

تأليف: سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

بطولة: سلمى أبوضيف ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، وآخرون.

مسلسل «أسود باهت»

تأليف: تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

بطولة: الفنانة سهر الصايغ وعدد آخر من نجوم الفن.

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