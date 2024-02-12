بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit - Marlboro - L&M" بأنواعها.

السجائر

زيادة أسعار السجائر

وأوضحت الشركة أن أسعار السجائر الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات عبر رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

أسعار السجائر

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

سجائر الشركة الشرقية للدخان

كانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قد أعلنت اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، في 9 نوفمبر لعام 2023.

وبينت الشركة الشرقية للدخان أن أسعار السجائر المحلية زادت بنسب تراوحت ما بين 12% و33% في 11 صنفًا من السجائر الشعبية.

السجائر

أسعار السجائر المحلية في مصر "إيسترن كومباني"

السعر الرسمي بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.



السعر الرسمي كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.



السعر الرسمي كليوباترا-بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.



السعر الرسمي ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي فايسروي: 42 جنيهًا.