عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

السجائر
السجائر

أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit - Marlboro - L&M" بأنواعها.

السجائر 

زيادة أسعار السجائر

وأوضحت الشركة أن أسعار السجائر الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات عبر رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

أسعار السجائر

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

خيري رمضان يطالب بمقاطعة السجائر لمدة شهر بعد ارتفاع سعرها

عمليات التجارة البريطانية تعلن تلقي تقرير بشأن حادث بالقرب من اليمن

سجائر الشركة الشرقية للدخان

كانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قد أعلنت اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، في 9 نوفمبر لعام 2023.

وبينت الشركة الشرقية للدخان أن أسعار السجائر المحلية زادت بنسب تراوحت ما بين 12% و33% في 11 صنفًا من السجائر الشعبية.

السجائر 

أسعار السجائر المحلية في مصر "إيسترن كومباني"

السعر الرسمي بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.


السعر الرسمي كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.


السعر الرسمي كليوباترا-بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.


السعر الرسمي ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي فايسروي: 42 جنيهًا.

زيادة اسعار السجائر السجائر أسعار السجائر سجائر الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر المحلية في مصر إيسترن كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار سجائر فيليب موريس الجديدة .. تعرف عليها

كليوباترا وصلت 50 جنيه.. الجنون يضرب أسعار السجائر |وهؤلاء متورطون في الأزمة

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

ترشيحاتنا

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 566 عسكريا منذ بداية الحرب بغزة

بعد نقله للمستشفى العسكري.. وزير الدفاع الأمريكي يدخل العناية المركزة

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ