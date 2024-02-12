مع وفد فلسطيني موسع.. أبو مازن يلتقى أمير قطر اليوم

وصل الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأحد، العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي أبو مازن اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

كما سيبحث الرئيس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق الرئيس في زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.