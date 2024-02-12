عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع وفد فلسطيني موسع.. أبو مازن يلتقى أمير قطر اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأحد، العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي أبو مازن  اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

كما سيبحث الرئيس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق الرئيس في زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

ضحايا أقل ومكاسب أكثر| القصة الكاملة لعصابات الفدية الإلكترونية.. حصدت 1.1 مليار دولار العام الماضي

وجهان لعملة واحدة|غزة كانت آخر ورقة توت ساترة لعورات سياسات واشنطن.. والمخاوف من أمريكا واحدة سواء فاز ترامب أو بايدن

الكويت تستضيف اليوم الملتقى الأول للسياحة الاقتصادية في الوطن العربي

المسمار الأخير في نعش نتنياهو .. الكارثة الاقتصادية تضرب إسرائيل وموديز تعرى الحكومة المتطرفة وتلك عواقب التصنيف الجديد لـ"تل أبيب"

كارثة أودت بحياة 53 ألف إنسان.. رغم مرور عام لا يزال الآلاف يعيشون في الملاجئ بعد زلزال تركيا المدمر| تفاصيل المعاناة كاملة

هدفها قتل الانتماء وتبديد الأمل.. هدم المنازل في غزة جريمة إسرائيلية وأرقام مرعبة عن القطاع| رصد حقوقي وقانوني

أسعار النفط ترتفع تزامنا مع رفض إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار بغزة

قمة عربية مصغرة بالسعودية لمناقشة إصلاح السلطة الفلسطينية لمرحلة اليوم التالي للحرب

ترشيحاتنا

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 566 عسكريا منذ بداية الحرب بغزة

بعد نقله للمستشفى العسكري.. وزير الدفاع الأمريكي يدخل العناية المركزة

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ