ارتفاع جرحى جيش الاحتلال إلى 2855 منذ بداية حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الجرحى بين صفوفه إلى 2855 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

ووفقا لجيش الاحتلال فإن من بين الجرحى 1326 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه لا يزال 343 عسكريا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء دولة الاحتلال، من بينهم 27 في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة القتلى بين صفوفه 566 عسكريا منذ بداية الحرب، من بينهم 229 منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.