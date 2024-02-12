عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوهمه شيطانه بأنها سبب فشله.. تاجر مواشي ينهي حياة زوجته بـ15 طعنه بأسيوط

المتهم
المتهم

بعد زواج استمر لـ 7 أعوام كلما يدخل الزوج تجارة يفشل فيها فظل يفكر في سبب خسارته حتى أن سيطر عليه شيطانه بان زوجته أم أبنائه وأشقاءه يقومون بعمل أسحار وشعوذة له حتى يفشل وبدلا من أن يفكر بعقله ترك رأسه للشيطان وصور له الانتقام من زوجته أم أبنائه حتى يفك نحسه وسيطرت نار الانتقام في قلبه دون النظر إلى أبنائهما الصغيرين وقرر التخلص من زوجته ولم يدرك بأن تفكيره الإجرامي سوف يقوده إلى عشماوي .


تفاصيل الواقعة من البداية عندما تزوج " محمود . ع . أ " 27 عاما " تاجر مواشي " مقيم منطقة الوليدية بمدينة أسيوط من " دعاء . خ . ع " 23 عاما منذ 7 سنوات ورزقهما الله بـ " يوسف " 4 أعوام و " مازن " عامين ونصف وكانت حياتهما تسير مثل أي زوجين يخرج الزوج لتجارته ويعود في نهاية اليوم إلى أسرته وبدأت تجارة الزوج في التراجع وتعرض لخسائر بسبب تحرك الأسعار بالأسواق ومن هنا بدأت المشاكل بين الزوجين بسبب عودة الزوج إلى منزله غاضبا فيصب غضبه على زوجته وأبنائه والذي تسبب في ترك الزوجة منزل الزوجية والذهاب إلى منزل والدها وتطورت الأمر إلى أن طلقها زوجها وبعد تدخل الأهل قام بردها وأعادها إلى منزلهما .


لم يمر الوقت كثيرا حتى تجددت المشاكل بين الزوجين بسبب فشل الزوج في تجارته وازداد الأمر سوءا بعد خلافات بين الزوج وأشقائه بسبب عدم حصوله على ميراثه من والده وصور له شيطانه بان زوجته تساند أشقاءه طمعا في ماله وازدادت نار الانتقام في قلب الزوج خاصة بعد أن أوهمه شيطانه بان زوجته وأشقاءه يقومون بأعمال سحر حتى يفشل في تجارته وعلق فشله عليهم .


وجلس الزوج مع شيطانه ليتدبر أمره في الانتقام من زوجته وأشقاءه حتى أن سطر له مخططا إجراميا بإنهاء حياة زوجته ولم ير وقتها صغيريهما " يوسف و مازن " الذي سيحرمهما من أمهما وظل يفكر حتى أن استقر على مخططه الإجرامي بالانتقام من زوجته .


وبدأ الزوج في تنفيذ مخططه بإحضار سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " وإخفائها بين ملابسه وظل يراقب زوجته أثناء تنظيفها لمسكنهم ودخلت الزوجة التي لم تدر بان مخططا يدار ضدها من قبل زوجها إلى المطبخ لإحضار الطعام لزوجها وابنيهما ووجد الزوج أن هذا الوقت المناسب لتنفيذ مخططه الإجرامي وقف وقتها من مجلسه وحمل سلاحه ودخل خلف زوجته المطبخ وعندما شعرت به استدارت إليه وهي تظن انه يحتاج شيئا من المطبخ ولكن باغتها الزوج وطعنها بسلاحه في صدرها بأكثر من طعنة وعندما حاولت الزوجة الهرب منه خرجت مسرعة إلى الصالة ولكن هرول خلفها وطعنها في ظهرها عدة طعنات حتى سقطت أرضا وهي تنزف وتصرخ وتصارع الموت وقتها شعر الزوج باستيقاظ أبنائهما فتركها تصارع الموت ودخل إلى أبنائهما غرفتهما وجدهما جالسين على سريرهما فأغلق عليهما باب الغرفة واخرج هاتفه واتصل بشقيقته " هند " والتي تقيم بمنزل أسرته المجاور لهم وطلب منها الحضور ولم يخبرها الزوج بما فعل في زوجته .


خرجت شقيقته " هند " مسرعة من منزل أسرتها وتوجهت إلى منزل شقيقها وطرقت باب المنزل وجدت شقيقها يقف على باب المنزل واخرج إليها أطفاله ومنعها من دخول المنزل وسألته شقيقته " إيه اللي حصل " صمت الزوج قليلا وقال لها " تخلصت منها خدي العيال وامشي " وأخذت هند الصغيرين " يوسف و مازن " وذهبت إلى منزل أسرتها وأغلق الزوج باب المنزل واتصل بالنجدة وابلغهم بجريمته .


دقائق وحضرت شرطة قسم ثان أسيوط إلى المنزل فتح لهم الزوج باب المنزل وعندما دخلوا وجدوا الزوجة " دعاء " ملقاة على ارض جثة هامدة واعترف لهم بارتكابه للواقعة مبررا ذلك بأنه انتقم منها لأنها كانت تقوم بعمل أسحار وأعمال له حتى يفشل في تجارته .


واعترف المتهم أمام مصطفى الهواري وكيل نيابة قسم ثان أسيوط بتفاصيل الواقعة وقال إن زوجته كانت تحرضه على أشقائه أوقات وتقف ضده مع أشقائه أوقات أخرى وإنها سبب فشله في تجارته بسبب قيامها بأعمال سحر وأعمال وكانت تقوم بوضع السحر له داخل مسكنهم وقرر الانتقام منها وتخلص منها .


وكشف تقرير الصفة التشريحية الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي منطقة أسيوط انه بمناظرة جثة المجني عليها تبين قيام المتهم بطعنها بـ 15 طعنة بأماكن متفرقة في الصدر والظهر مما أدى إلى وفاتها .

خلاف على أجرة حراسة.. الإعدام لفلاح أنهى حياة صغير وأصاب 3 بأسيوط

أمطره بـ16 طلقة.. الإعدام شنقا لـ شاب أنهى حياة عمه في أسيوط


وأحالت النيابة العامة المتهم إلى إدارة الطب النفسي الشرعي لفحصه وإعداد تقرير حول حالته العقلية وانتهت إدارة الطب النفسي الشرعي بان المتهم لا يعاني في الوقت الحالي ولا وقت ارتكابه الواقعة من أي أعراض لمرض نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه .


وبعد تداول أوراق القضية في الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ ، إحالة أوراق المتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه .

أسيوط اخبار اسيوط سحر وشعوذة اعمال سحر وشعوذة احالة اوراق تاجر مواشي للمفتي زوج أنهى حياة زوجته انهي حياه زوجته جنايات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

موضوعات متعلقة

ضربها وهي تصلي.. إحالة أوراق فلاح إلى المفتي لإنهائه حياة زوجته بأسيوط

السجن المؤبد لـ 4 أشخاص أنهوا حياة شخصين وأصابوا 3 سيدات بأسيوط

ترشيحاتنا

إثر مشادة كلامية مع زوجها.. ثلاثينية تطعن نفسها في سوهاج

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه خلال 10 أعوام

لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

البنك الدولي: مصر تبذل جهودا كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات

الوزراء : مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ