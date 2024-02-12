ضمن جهود الموجة الـ22.. إزالة 23 حالة تعد بقرى مركز إدفو

تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز بمحافظة أسوان جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناء لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة 23 قرار إزالة بمساحة 12 ألف و 100 م2 ، منها 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف و 400 م2 بنطاق قرية الكلح شرق .

إزالة التعديات

جهود إزالة التعديات بأسوان

بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 700 م2 بقرية الحجز بحرى ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، والإدارة الزراعية ، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان