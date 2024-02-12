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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى بالجامعة

افتتح الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد مركز التطوير المهنى بجامعة بورسعيد وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف مدير المركز د مارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الامريكية

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قام رئيس جامعة بورسعيد بتسليم شهادات أول برنامج تدريبي مقدم بالمركز و هو برنامج مهارات التوظيف المقدم من ASPIRE والذي يتناول مهارات القيادة والعرض والتفاوض وحل المشكلات و العديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل كما التقى سيادته بطلاب البرنامج التدريبي الخاص بالتسويق و المقدم من American Chamber of Commerce

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى بالجامعة

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يذكر ان المركز يقدم  خدماته لجميع الطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل بشكل متطور ومواكب لاحدث ما يشهده سوق العمل من وظائف ومتطلبات والعديد من البرامج التدريبية الهامة

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