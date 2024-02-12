لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى

افتتح الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد مركز التطوير المهنى بجامعة بورسعيد وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف مدير المركز د مارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الامريكية

قام رئيس جامعة بورسعيد بتسليم شهادات أول برنامج تدريبي مقدم بالمركز و هو برنامج مهارات التوظيف المقدم من ASPIRE والذي يتناول مهارات القيادة والعرض والتفاوض وحل المشكلات و العديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل كما التقى سيادته بطلاب البرنامج التدريبي الخاص بالتسويق و المقدم من American Chamber of Commerce

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى بالجامعة 1000258382 1000258361 1000258373 1000258368 1000258344 1000258355

يذكر ان المركز يقدم خدماته لجميع الطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل بشكل متطور ومواكب لاحدث ما يشهده سوق العمل من وظائف ومتطلبات والعديد من البرامج التدريبية الهامة