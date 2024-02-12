محافظ بورسعيد: «هالة عبدالسلام» تركت بصمة واضحة لتطوير المنظومة التعليمية بالباسلة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببورسعيد، وذلك تقديرا لجهودها المثمرة خلال توليها منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد و الأستاذ على الألفى نقيب المعلمين وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد
وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتورة هالة عبد السلام بمناسبة صدور قرار وزير التعليم بتعيينها في منصب رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، متمنيا لها استمرار النجاح والتوفيق، وقدم محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للدكتور هالة عبد السلام ، على جهودها في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد، وتطويرها وسياستها الحكيمة في إدارة المنظومة التعليمية.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتورة هالة عبد السلام تركت بصمات واضحة في المنظومة التعليمية ببورسعيد، و تعد من أكفأ النماذج التي تولت مسئولية التعليم ببورسعيد، ونوه محافظ بورسعيد لحرصه على تقدير جهودها وإخلاصها في العمل ، لما بذلته خلال فترة توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
وأهدى محافظ بورسعيد شهادة تقدير و ميدالية للدكتورة هالة عبد السلام، متمنيا لها دوام النجاح و التوفيق، وسادت اجواء من الفرحة و التهنئة بين الحضور.
كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور محمد عبد التواب لتوليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، متمنيا له استكمال مسيرة الانجازات التي شهدتها المنظومة التعليمية ببورسعيد ، كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر للاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التعليم سابقا و ذلك لبلوغه سن المعاش القانوني، متمنيا له التوفيق في حياته القادمة ، مثنيا على جهوده في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة