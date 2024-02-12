محافظ بورسعيد: «هالة عبدالسلام» تركت بصمة واضحة لتطوير المنظومة التعليمية بالباسلة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببورسعيد، وذلك تقديرا لجهودها المثمرة خلال توليها منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد و الأستاذ على الألفى نقيب المعلمين وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتورة هالة عبد السلام بمناسبة صدور قرار وزير التعليم بتعيينها في منصب رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، متمنيا لها استمرار النجاح والتوفيق، وقدم محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للدكتور هالة عبد السلام ، على جهودها في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد، وتطويرها وسياستها الحكيمة في إدارة المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتورة هالة عبد السلام تركت بصمات واضحة في المنظومة التعليمية ببورسعيد، و تعد من أكفأ النماذج التي تولت مسئولية التعليم ببورسعيد، ونوه محافظ بورسعيد لحرصه على تقدير جهودها وإخلاصها في العمل ، لما بذلته خلال فترة توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وأهدى محافظ بورسعيد شهادة تقدير و ميدالية للدكتورة هالة عبد السلام، متمنيا لها دوام النجاح و التوفيق، وسادت اجواء من الفرحة و التهنئة بين الحضور.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود « هالة عبد السلام» خلال فترة عملها 1000258317 1000258329 1000258308 1000258284 1000258296 1000258275 1000258290 1000258281 1000258293 1000258302 1000258314 1000258326 1000258305 1000258320 1000258287 1000258332 1000258299 1000258311 1000258278 1000258323

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور محمد عبد التواب لتوليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، متمنيا له استكمال مسيرة الانجازات التي شهدتها المنظومة التعليمية ببورسعيد ، كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر للاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التعليم سابقا و ذلك لبلوغه سن المعاش القانوني، متمنيا له التوفيق في حياته القادمة ، مثنيا على جهوده في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة