شوبير يكشف عن تفاصيل تجديد ثلاثي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات جديدة في ملف تجديد الأهلي للسولية ومعلول ومحمد عبدالمنعم عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير أن الأهلي يجدد عقد محمد هاني ومحمد عبد المنعم وفي انتظار قرار السولية ومعلول في حالة رغبتهم في عدم التجديد وانتظار عروض أخري.

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي تعرض للظلم خلال تواجده في نادي الزمالك قبل رحيله.

وأوضح ميدو عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: أنا أول من قمت بتصعيده للدرجة الأولى ومسئولي الزمالك لم يكونوا يعرفون تفاصيل عقده وبالتالي تعرض للظلم.

وأضاف : الأهلي تفاوض مع محمد أبو جبل بشكل غير شرعي وخلال فترة صعبة للغاية وهو ما أدى للتأثير على تركيزه في البطولة.

وأكمل : كان يتوجب على الأهلي أن يتواصل مع حازم إمام أو خالد الدرندلي رئيس البعثة والحصول على موافقته للتفاوض مع الحارس وهذا ما لم يحدث.