الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع في منافذ بيع الدولة|فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منافذ البيع التابعة للدولة سوف يتوفر بها جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مثل "ياميش رمضان" واللحوم و الدواجن، مؤكداً أن هناك توجيه بزيادة كميات السلع في منافذ بيع الدولة.

وأضاف محمد القرش خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن منافذ بيع الدولة هدفها مواجهة إستغلال بعض التجار، لافتاً إلى أن الأسعار في منافذ البيع مناسبة للغاية و تقل عن الأسواق بحوالي 20%، و المنتجات جودتها عالية.



وأشار المتحدث بأسم وزارة الزراعة إلى، أن الدولة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهلينا" و هدفها طرح منتجات الفلاح المصري في المنافذ البيع التابعة للدولة، مما يحسن من القدرة التسويقية للمنتجين، و القدرة الشرائية للمستهلك.