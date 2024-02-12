الوزراء: ارتفاع إيرادات "سافو" و"طنطا للزيوت" مع زيادة الإقبال على المنتج المصري

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاءات أجراها داخل شركتي طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، والنيل للزيوت والمنظفات، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لاستعراض حجم الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير بعد تحديث خطوط الإنتاج بالشركتين، وذلك تزامنًا مع تزايد الاعتماد في الأسواق المحلية على المنتج المصري كبديل للمستورد.



وخلال اللقاء، قال المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للزيوت والمنظفات، إن الشركة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في حجم الإنتاج ليصل إلى حوالي 3000 طن شهريًا من المنظفات، مضيفًا أن السنوات الأخيرة شهدت أيضًا إدخال منتجات جديدة إلى منظومة الإنتاج بالشركة، من خلال إنتاج 11 نوعًا جديدًا من المنظفات والصابون ومستحضرات تطهير الأرضيات والمطبخ والعناية بالملابس وغيرها بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين، وبأسعار تقل بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 % عن مثيلتها في السوق.



وأضاف "حنيش"، أن المنتج الشهير "سافو" شهد عملية تطوير كبيرة منذ عام 2017، ارتفع معها حجم إنتاجه وصادراته، حيث كشف عن وجود طلبيات تصديرية من عدة دول ترغب في استمرار توريد المنتج بعبوته الكرتونية الشهيرة، والتي يصل عمرها إلى أكثر من 75 عامًا، مع استحداث عبوات بلاستيكية للمسحوق لتناسب تطورات السوق حاليًا، مضيفًا أن هناك 14 جهة رقابية تقوم بمتابعة جودة عملية الإنتاج خاصة بعد توريد خطوط إنتاج جديدة لمصانع الشركة بمنطقة مسطرد بالقاهرة.



وأضاف المحاسب أحمد طعيمة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بشركة النيل للزيوت والمنظفات، أن منتجات الشركة من المنظفات يتم تصديرها إلى 12 دولة، وأبرزها: تركيا والأردن وليبيا ولبنان وجنوب السودان، كما ارتفعت إيرادات الشركة من نصف مليار جنيه في عام 2016 إلى حوالي 3 مليارات جنيه في عام 2023، ومشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع الإيرادات في عام 2024 إلى 3.5 مليارات جنيه.



كما كشف المحاسب خالد عبد المنعم رئيس قطاع التسويق بشركة النيل للزيوت والمنظفات، عن استحداث الشركة لخدمة جديدة لتوصيل منتجاتها لجميع المحافظات، عن طريق تخصيص أرقام تليفونات لتلقي طلبات الشراء، أو من خلال خدمة الرسائل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال اللينك التالي: https://www.facebook.com/NILE.OIL.Official?mibextid=ZbWKwL، مع شحن هذه المنتجات حتى المنزل في جميع المحافظات مجانًا، وبدون تحميل المستهلك أي رسوم، ومشيرًا إلى أن الشركة تعمل على زيادة منافذ البيع من خلال الانتشار في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بجانب التواجد داخل فروع "صن مول" بالقاهرة، بالإضافة إلى التواجد الدائم داخل معارض "أهلاً رمضان" و "أهلاً مدارس" بجانب زيادة منافذ بيع منتجات الشركة لتبلغ حوالي 15 منفذًا على مستوى الجمهورية.



وداخل شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، أجرى "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء لقاء مع المهندس إبراهيم خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أوضح أن الشركة شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من أعمال التطوير لزيادة إنتاج الزيوت، مع استحداث عدد من المنتجات الجديدة في مجال المنظفات، مثل: الشاور جيل، والمطهرات، وصابون الجلسرين، ومعطر الجو، وغيرها، بما يتماشى مع رغبات المستهلكين وتطورات السوق.



وتابع: "بعض الأجهزة والمعدات بمصانع الشركة كانت شبه متوقفة منذ عام عام 1982، الآن جرى تحديثها بمعدات جديدة وخطوط إنتاج متطورة، والشركة كانت تنتج 1000 طن زيوت سنويًا فقط في عام 2014، أما الآن فأصبحت تنتج 17 ألف طن زيوت سنويًا، من بينها 3000 طن زيت حر ليباع في المجمعات الاستهلاكية والتموينية"، مضيفًا أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، مثل: مشروع "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" وغيرها، ساعد على التوسع في زراعة محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة، وغيرها، بما ساهم في توفير البذور الزيتية محليًا لمصانع الشركة لزيادة الإنتاج من الزيوت لتلبية احتياجات الدعم التمويني.



وأضاف "خطاب"، أن إيرادات النشاط بالشركة ارتفع من 3.9 مليارات جنيه في العام المالي 2021/2022 ليصل إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2022/2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات جنيه في 2023/2024، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت عدد من المواقع لإنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى يجري إنشاؤها في مدن برج العرب والسادات والصعيد، لزيادة إنتاج الزيوت والمنظفات والصابون وغيرها، بتكلفة مبدئية تبلغ 5.5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تكثف من إنتاجها من المياه الطبيعية خلال الفترة المحلية لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، حيث تم تدشين مصنع المياه الطبيعية التابع للشركة في عام 2015 ليشهد تطورًا في حجم إنتاجه حاليًا بمعدل 150 ألف كرتونة شهريًا.