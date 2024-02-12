سر الاحتفال المفاجئ لقائد كوت ديفوار بعلم المغرب.. تفاصيل

توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 في النسخة الـ34 من البطولة التي أُقيمت في كوت ديفوار، من 13 يناير إلى 11 فبراير الجاري. في المباراة النهائية، تغلب كوت ديفوار على منتخب نيجيريا، محققًا التتويج باللقب.

جاءت احتفالات منتخب كوت ديفوار باللقب بعد أن تأهلوا للمباراة النهائية من دور المجموعات، حيث احتلوا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويعزى نجاحهم في بلوغ النهائي جزئياً إلى منتخب المغرب الذي فاز على زامبيا، مما سمح لكوت ديفوار بالتأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات ثالثة.

وخلال إحتفالات لاعبو كوت ديفوار، ظهر جرادل قائد الأفيال حاملا علم المغرب معربا عن إمتنانه للمغرب التي أهدتهم التأهل كأحسن 3 منتخبات بعد الفوز علي زامبيا بعدما تأزم موقفهم بمرحلة المجموعات واحتلو المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وخلال مراسم التتويج، قدّم رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن واتارا، التهاني للاعبين والفريق الفائز باللقب، الذين حققوا فوزهم الثالث في تاريخ البطولة بعد الفوز في نسختي 1992 و 2015.