لن يكون راتبه الأعلى.. مفاجأة في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

لا يزال الحديث عن مصير النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول مستمرا، خاصة في ظل إعلان الألماني يورجن كلوب الرحيل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم.

ووفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية، يعمل نادي ليفربول الإنجليزي على تجديد عقد محمد صلاح، نجم الفريق، الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

تجديد عقد محمد صلاح

وفقا لإذاعة «TEAMTALK»، يرغب نادي ليفربول في استمرار صلاح بجانب زملائه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان بقاء صلاح في ظل الاهتمام الكبير من الدوري السعودي بالتعاقد معه، نظرًا لأدائه المميز كهداف.

ويسعى ليفربول أيضًا لتمديد عقد أرنولد لفترة طويلة، وهناك ثقة من إدارة النادي بأن الثلاثي سيوافق على الشروط المقدمة لهم.

راتب محمد صلاح الجديد

من المتوقع أن يكون العقد المالي لأرنولد الأكبر والأطول في الفريق، ما يجعله اللاعب الأغلى في النادي ليتخطى راتب صلاح.

ويتصدر محمد صلاح حاليًا، قائمة الأجور في ليفربول، ولكن من المتوقع أن يحصل أرنولد على الراتب الأعلى، ما يجعل صلاح يتراجع للمركز الثاني.

راتب صلاح الحالي جعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

على الجانب الآخر، أفادت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي اتحاد جدة ينوي تجديد عروضه المغرية لليفربول ومحمد صلاح من أجل ضم الجناح المصري.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول النادي السعودي بكل الطرق ضم محمد صلاح وإقناع ليفربول بترك اللاعب، لكن الريدز رفض كل العروض المقدمة تماما.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن اتحاد جدة مستعد لزيادة العرض المالي إلى 200 مليون جنيه إسترليني لليفربول.

وأكدت الصحيفة أن النادي السعودي سيرفع راتب محمد صلاح 4 أضعاف، ليتقاضى أسبوعيًا مليون ونصف جنيه إسترليني، ( 72 مليونا سنويا).