رحيل كلوب| محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول .. ماذا سيفعل؟

حسم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، موقفه بشأن بقائه مع الفريق، وذلك بالتزامن مع رحيل مدرب الفريق يورجن كلوب عن الفريق نهاية الموسم.

إعلان كلوب رحيله عن الفريق، ترك الباب مفتوحًا لاحتمالية رحيل محمد صلاح من ليفربول، خاصة في ظل تلقيه عروضًا مُغرية من الدوري السعودي، وأبرزها عرض اتحاد جدة.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

أفادت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي اتحاد جدة ينوي تجديد عروضه المغرية لـ ليفربول ومحمد صلاح من أجل ضم الجناح المصري.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول النادي السعودي بكل الطرق ضم محمد صلاح وإقناع ليفربول بترك اللاعب، لكن الريدز رفض كل العروض المقدمة تمامًا.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن اتحاد جدة مستعد لزيادة العرض المالي إلى 200 مليون جنيه إسترليني لليفربول.

وأكدت الصحيفة أن النادي السعودي سيرفع راتب محمد صلاح 4 أضعاف، ليتقاضى أسبوعيًا مليونًا ونصف المليون جنيه إسترليني، ( 72 مليونًا سنويًا).

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

على الرغم من العروض المُغرية التي تلقاها صلاح من أندية السعودية، وإعلان “كلوب” رحيله عن ليفربول، قرر "مو" بشكل حاسم الاستمرار مع الريدز.

ويعتزم “صلاح” تمديد عقده والبقاء مع ليفربول بعد الموسم المقبل، نظرًا لأدائه المميز في هذا الموسم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتشير الصحيفة إلى أن صلاح سيظل في ليفربول رغم العروض القوية والمغرية من الأندية السعودية، حيث يعتبر اللاعب المصري لاعبًا مميزًا في الدوري الإنجليزي، وهذا يُعطيه خيار البقاء بدلاً من الانتقال إلى الدوري السعودي.

ونوهت الصحيفة أيضًا باهتمام إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع صلاح في حال رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، ومع ذلك، يسعى ليفربول جاهدًا للحفاظ على اللاعب المصري بسبب أهميته الكبيرة في الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في يونيو 2025، ويأمل النادي في تمديد العقد الذي يمتد لمدة 18 شهرًا فقط.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرّض لها في مباراة غانا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.