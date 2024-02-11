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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس خلافه مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية "من وقت ما انتقدت محمد صلاح بعد إصابته، وإن أداءه في ليفربول غير المنتخب؛ وأنا بتعرض لهجوم كبير".

وأضاف: محمد صلاح، حاططني في دماغه؛ ليرد مدحت شلبي، قائلا: “تفتكر هو فاضي يحطك في دماغه؟”.. ليرد :أنا إبراهيم سعيد، وأنا كابتنه، محمد صلاح، كان بيتفرج عليا وأنا بلعب كورة، مع احترامي لـ صلاح، مهما كان اسمه، بس أنا إبراهيم سعيد".

وتابع: "محمد صلاح، ماينفعش يلعب مع ليفربول دلوقتي؛ لأن الموضوع هيكون اتكشف»، مؤكدًا: "صلاح لا يشارك مع ليفربول حاليًا؛ لتوصيل رسالة للرأي العام المصري أنه ما زال مصابًا".

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