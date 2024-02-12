محافظ أسوان يكلف المسئولين بالمتابعة الميدانية لمشروع "طريق المستقبل"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى وحدتى السكان وتكافؤ الفرص بالقيام بجولات ميدانية للمتابعة الميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن خطة مشروع ( طريق المستقبل ) والجاري تنفيذه بقرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة .

وأشاد بدور هذا المشروع الفعال فى تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية والاجتماعية ورفع الوعى تجاه قضايا المرأة وعدم التمييز وذلك بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال وبالتعاون مؤسسة نساء الجنوب .

ويأتي ذلك فى إطار حرصه على دعم ورعاية الجهود المبذولة لإتاحة وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب والمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية للأهالى والأسر الأكثر إاحتياجاً .

طريق المستقبل

وقد وجه محافظ أسوان بضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل التوسع فى توعية وتشجيع الشباب وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات المادية والإستشارات الفنية لهم بشكل بدورى لتذليل العقبات ودراسة الأفكار المقدمة من الشباب لخلق جيل قادر على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بجدية وإتقان .

ومن جانبها أوضحت رانيا مغربى مدير وحدة السكان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص تم القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 10 من المشروعات المتنوعة بقرى الأعقاب بحرى وقبلى والجعافرة وغرب أسوان .

وأشارت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم عقد جلسات مع أصحاب المشروعات من أجل رصد ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتسويق الجيد للمنتجات من خلال إقامة معارض صغيرة أو بإستخدام التسويق الإلكترونى أو البيع لأصحاب المحلات والأسواق الاستهلاكية ، فضلاً عن التوسع فى تنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية لتنمية القدرات الإدارية والمهنية والحرفية لزيادة عدد المنتفعين من المشروعات ، وخلق فرص عمل لهم .