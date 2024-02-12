عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف المسئولين بالمتابعة الميدانية لمشروع "طريق المستقبل"

مشروعات طريق المستقبل
مشروعات طريق المستقبل بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى وحدتى السكان وتكافؤ الفرص بالقيام بجولات ميدانية للمتابعة الميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن خطة مشروع ( طريق المستقبل ) والجاري تنفيذه بقرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة .

وأشاد بدور هذا المشروع الفعال فى تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية والاجتماعية ورفع الوعى تجاه قضايا المرأة وعدم التمييز وذلك بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال وبالتعاون مؤسسة نساء الجنوب .

ويأتي ذلك فى إطار حرصه على دعم ورعاية الجهود المبذولة لإتاحة وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب والمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية للأهالى والأسر الأكثر إاحتياجاً .        

مشاهد مضيئة.. مدارس أسوان تستقبل الطلاب بالشكولاته تحفيزاً لهم

محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون

  طريق المستقبل                       

وقد وجه محافظ أسوان بضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل التوسع فى توعية وتشجيع الشباب وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات المادية والإستشارات الفنية لهم بشكل بدورى لتذليل العقبات ودراسة الأفكار المقدمة من الشباب لخلق جيل قادر على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بجدية وإتقان .

ومن جانبها أوضحت رانيا مغربى مدير وحدة السكان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص تم القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 10 من المشروعات المتنوعة بقرى الأعقاب بحرى وقبلى والجعافرة وغرب أسوان .

وأشارت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم عقد جلسات مع أصحاب المشروعات من أجل رصد ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتسويق الجيد للمنتجات من خلال إقامة معارض صغيرة أو بإستخدام التسويق الإلكترونى أو البيع لأصحاب المحلات والأسواق الاستهلاكية ، فضلاً عن التوسع فى تنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية لتنمية القدرات الإدارية والمهنية والحرفية لزيادة عدد المنتفعين من المشروعات ، وخلق فرص عمل لهم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

مشاهد مضيئة.. مدارس أسوان تستقبل الطلاب بالشكولاته تحفيزاً لهم

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قرى جنوب لبنان

تعاون مصري سنغافوري في استنباط أصناف الأرز قليل استهلاك المياه والاستزراع السمكي

3 أدعية مستجابة في شهر شعبان .. رددها يوميا لـ خيري الدارين

الأطباء ترسل ملاحظاتها ومقترحاتها على مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس الوزراء

قتلى ومصابون في هجوم مسلح على شركة شحن باليونان | تفاصيل

بشائر 2024 | علاوات دورية وزيادة المرتبات .. البرلمان ينتصر للموظفين وكبار السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ