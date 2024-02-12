تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن إقامة العديد من معارض أهلا رمضان في جميع مدن ومراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وحددت المحافظة أماكن معارض أهلا رمضان في مدن المحافظة وهي في مدينة شبين الكوم معرض أرض عمر افندي، مقام بواسطة نقابة الفلاحين، ومعرض جاويش ويقع بالحى الشرقي، ومعرض تحسين البيئة منفذ الوعد، ومعرض داخل محلات ابو شحاط، ومعرض بجوار عيادات ابو بكر الصديق.

وفي مركز أشمون تشمل معارض أهلا رمضان: معرض بالبندر بجوار مسجد اسماء بنت ابي بكر، ومعرض بشارع بورسعيد، ومعرض بشارع الروضة، ومعرض بقرية سبك الاحد لدي أشرف الجمصي، ومعرض بقرية سنتريس لدي أسامه ابو هاشم، ومعرض بقرية شطانوف، ومعرض بقرية طهواي.

وفي مركز قويسنا معرض بأرض الأقباط أمام موقف شبين الكوم، ومعرض بهايبر البركة شارع العهد الجديد.

وفي مركز بركة السبع معرض شارع عبدالمنعم رياض، ومعرض خلف مساكن الوحدة، وفي مركز الشهداء معرض شارع طلعت حرب، معرض مجلس مدينة الشهداء معرض بـ هايبر الوكيل, معرض بـ هايبر الماسة, معرض أيمن الرفاعي بجوار موقف مصر.

وتشمل معارض أهلا رمضان بمركز منوف معرض مجلس المدينة، معرض الحشاشة، معرض شارع عبدالله النديم، معرض سرس الليان

وفي مركز الباجور معرض بمجلس المدينة، 4 معارض بقرية بهناى، ومعرض فى قرية ابشيش

وشملت معارض أهلا رمضان بمركز تلا معرض فى البندر شارع عمارة معرض أمام مركز الشرطة، ومعرض بقرية زرقان، ومعرض بقرية طبلوها، معرض بقرية كفر السكرية، ومعرض بقرية شطوخ، ومعرض بقرية صفط جدام، ومعرض بقرية طوخ دلكة.

وتقام معارض أهلا رمضان بمركز السادات وتشمل معرض بمدينة السادات، معرض بقرية كفر داود، ومعرض بقرية الخطاطبة.