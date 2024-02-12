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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 28 مشروع بقرية المنشية الجديدة بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة " .

وشدد أشرف عطية على حصر المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها 75% والمشروعات المتعثرة مع سرعة رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لإستكمال الإعمال ورفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 28 من المشروعات الجارية بقرية  المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتى تضم 22 قرية فرعية وتابع بإجمالى 62,7 ألف مواطن ومواطنة .

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حياة كريمة

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من 19 مشروع بنسبة 100% وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات الجماهيرية ومنها إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف ، بجانب مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد وأيضاً إنشاء الكبارى وتبطين الترع .

وأضاف اللواء ياسر عبد الشافى بأن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 98% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الصرف الصحى ومنها تنفيذ خطوط الطرد بنسب 95% ، وشبكات الإنحدار بنسب 94%، وأيضاً تنفيذ محطة الرفع بنسبة 75%، فضلاً عن توصيل الوصلات المنزلية بنسب 40% .

وخلال الجولة الميدانية أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بالتنسيق مع الأهالى ولجنة القرية وبإشراف رئيس القرية تم بحث ومناقشة المشكلات والبدء فى إنشاء القاعدة الخرسانية لأحد المحولات الكهربائية بموقعها المحدد بقرية السلسلة بحرى بالجهود الذاتية ، مع إستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها والتى بلغت نسب التنفيذ بها إلى 85% .

وأكد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بالإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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