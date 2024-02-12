إزالة 2095 حالة تعد على أراضى زراعية و672 بناء مخالف بالقليوبية

بحث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال اجتماعهما اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جهود المحافظة بخصوص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وإنفاذ القانون من خلال إزالة مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

ولفت إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

من جامبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

وأوضح المحافظ، أن حملات إزالة التعديات اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وحتى الآن قد أسفرت عن إزالة 2095 حالة أراضى زراعية بمساحة 129 فدان و7 قيراط و10 سهم، وعدد مخالفات بناء 672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م2 بإجمالى 2767 حالة تعدى بناء وزراعة، وتم تحرير 1140 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.