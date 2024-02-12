محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي غزة بمستشفى السعديين

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة صلاح الدين الثانوية بنين التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية للتأكد من تواجد هيئة التدريس وانتظام الطلاب والطالبات في الفصول والاستماع إلى الحصص الدراسية.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافٍ لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

أدار المحافظ حواراً هادئاً مع الطلاب وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع مؤكداً على إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مؤكدا على ضرورة تفعيل المنصات الالكترونية والاستفادة منها في شرح المنهج المدرسي لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة مشتول الثانوية الصناعية بنين مؤكداً على ضرورة الانتظام والحضور الي المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

شهد محافظ الشرقية عرضا رياضيا لطلاب المدرسة تم خلاله استعراض بعض المهارات الرياضية المكتسبة من طابور الرياضة الصباحي أظهروا فيه براعتهم ومدى قدرتهم على الاعتماد على النفس.

وسيراً على الاقدام حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الرصف الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وترعة الزورة بطول 2250 متر ومتوسط عرض من 8-12 متر وبتكلفه 7 مليون و510 ألف وكذلك متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع المتفرعة من شارع عمر بن الخطاب علي مساحة مسطحة 4600 متر وبتكلفة مليون و900 ألف جنيه مشدداً على الأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول بمتابعة الشركات المسند لها اعمال الرصف والتطوير وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال جولته بمدينة مشتول السوق حرص محافظ الشرقية على متابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بالمدينة وتفقد عدد من أقسام العياده وكذلك الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

إلتقى المحافظ بعدد من المرضي والمترددين علي العيادة واستفسر منهم عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

اختتم محافظ الشرقية جولته بزيارة مستشفي السعديين المركزي بمركز منيا القمح يرافقه النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي غزة والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم مؤكدا علي ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لوطنهم بسلام.

اطمأن المحافظ على المصابين واطلع علي التقارير الطبية الخاصة بهم واستفسر منهم عن مستوي الخدمة العلاجية المقدمة لهم مؤكدا انه تم توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم حتي تماثلهم للشفاء.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه المساعدات والوقوف مع الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم والتي تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، وإلتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في ظل هذه الظروف الصعبة.