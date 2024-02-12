الأونروا: عدد من الفلسطينيين توفوا بسبب وقف عبور المساعدات إلى غزة.. فيديو

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين، وجاء ذلك في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح «لازاريني»، خلال مؤتمر صحفي له من «بروكسل»، أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مشددًا على أنهم اقترحوا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

وأضاف أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للاطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا، مؤكدًا أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النتائح المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح، منوهًا بأن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وتابع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «أونروا»: «أوقفنا 12 موظفًا عن العمل في قطاع غزة رغم غياب الأدلة على اتهام إسرائيل لهم».

