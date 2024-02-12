عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: عدد من الفلسطينيين توفوا بسبب وقف عبور المساعدات إلى غزة.. فيديو

رفح
رفح

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين، وجاء ذلك في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

txt

مفوض عام الأونروا: بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة ..فيديو

txt

بريطانيا تدعو لتوخي الحذر في الهجوم الإسرائيلي على رفح

وأوضح «لازاريني»، خلال مؤتمر صحفي له من «بروكسل»، أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مشددًا على أنهم اقترحوا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

وأضاف أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للاطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا، مؤكدًا أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النتائح المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح، منوهًا بأن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

 

وتابع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «أونروا»: «أوقفنا 12 موظفًا عن العمل في قطاع غزة رغم غياب الأدلة على اتهام إسرائيل لهم».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي

ترشيحاتنا

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركه؟ أزهري يجيب

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

تليلور سويفت لها علاقة.. ما سر أشعة الليزر من عيني بايدن؟

الايجيبشين ليج.. رابطة الأندية: عودة أخطر دوري في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ