ناقد رياضي يعلن عودة طارق حامد لصفوف منتخب مصر رغم اعتزاله

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على ما تردد من أنباء عن عودة طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الي صفوف منتخب مصر لكرة القدم بعد الاعلان عن اعتزاله اللعب دوليا .

وكتب عمرو الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" طارق حامد راجع لمنتخب مصر يا جدعاااااان ".

في سياق متصل أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتمنى عودة طارق حامد للزمالك، وستكون تلك الصفقة موازية لصفقة انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن للزمالك.



وقال كمال درويش لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، إن وجود طارق حامد مع هذا الجيل من اللاعبين سيكون بمثابة القائد الذي يبث فيهم روح الانتصار في الأوقات الصعبة وهو نفس ما كان يقوم به حسام وإبراهيم في فترة سابقة.

وشدد رئيس نادي الزمالك الأسبق على أن عودة طارق حامد ضرورة في تلك المرحلة وستؤثر بالإيجاب على أغلب لاعبي الزمالك.