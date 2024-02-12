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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفيرة قبرص لتوقيع اتفاقية تحالف المدن والجامعات

سفيرة قبرص تزور جامعة
سفيرة قبرص تزور جامعة الإسكندرية

 استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، وتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تحالف المدن والجامعات في مصر واليونان والأردن وقبرص وفلسطين ولبنان.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بالسفيرة، مؤكداً على عمق العلاقات بين الجانبين ، وأكد حرص الجامعة على تعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية بين البلدين في كافة المجالات.

محافظ الإسكندرية يناقش نتائج اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن مع سفيرة قبرص

   من جانبها، أكدت السفيرة  على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن سيكون بمثابة خلق فرص كبيرة للتعاون بين جميع مدن التحالف.

 حضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية ، والدكتور سامح شحاتة مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لشئون التصنيفات  الدولية.

الاسكندرية التصنيفات الدولية الدكتور عبد العزيز قنصوه المجالات العلمية العلاقات الدولية خدمة المجتمع

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