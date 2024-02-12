محافظ الإسكندرية يناقش نتائج اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن مع سفيرة قبرص

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص لدى مصر، لمناقشة ما تم في أولى اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن الذي عقد في بلدية بافوس بقبرص، بهدف إقامة تحالف بين المدن والجامعات في مصر واليونان والأردن وقبرص وفلسطين ولبنان.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة، مؤكدًا على قوة العلاقات بين مصر وقبرص. معربًا عن اعتزازه باختيار جامعة الإسكندرية لتكون ممثلًا عن محافظة الإسكندرية في الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن.

وثمن الشريف دور الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي تساهم في تعزيز وزيادة التعاون على كافة الأصعدة، وخاصة في القطاع السياحي؛ لافتًا إلى السعي نحو خلق فرص جديدة للتبادل السياحي بين الإسكندرية وقبرص.

من جانبها، وجهت السفيرة الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكدت على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن سيكون بمثابة خلق فرص كبيرة لتبادل الطلاب بين جميع دول التحالف.