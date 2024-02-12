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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية: تجديد اعتماد شهادة TSM لـ 3 محطات

اعتماد ٣ محطات بشهادة
اعتماد ٣ محطات بشهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية أنه تم استيفاء واعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة الزهور من خلال الإدارة العامة للتفتيش، وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة وبدون ملاحظات.

وتعد محطة الزهور أقدم محطة في جمهورية مصر العربية تعمل بتقنية الأغشية فائقة الدقة(UF)، حيث إجتازت جميع معايير الجودة وإشتراطات شهادة TSM .

جدير بالذكر أن محطة الزهور إنضمت للخدمة عام 2013 ، وتعمل بطاقة تصميمية 5500 متر مكعب/اليوم وتخدم جزء من مركز ومدينة برج العرب.

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وتم استيفاء واعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطتى المنشية (1)، وفرن الجراية، وذلك بعد مراجعة الملفات ومعاينةالموقع العام لكل محطة.

وأنشات محطة المنشية (1) عام 1976 لمواجهة إحتياجات غرب الإسكندرية، وهى تعمل بطاقة تصميمية 380.000 متر مكعب/يوم وتخدم أجزاء من أحياء (وسط - الجمرك - غرب - العجمى - العامرية) ومركز ومدينة برج العرب.

وعن محطة فرن الجراية، فقد تم إنشاؤها عام 1964 بطاقة تصميمية 50.000متر مكعب/يوم وتقوم بخدمة جزء من حى غرب.

وللحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لابد من توافر خمس عناصر هي: الموارد البشرية – السلامة والصحة المهنية – التشغيل القياسي – الصيانة القياسية – ضبط جودة المعامل، وهى تعتبر بمثابة إستدامة لتطبيق الإجراءات الخاصة لجميع النواحي المتعلقة بالمحطات، وبالتالي يتم متابعة جميع المحطات والشبكات والإحتياجات المطلوبة منها.

وقد أشادت اللجنة بمدى تطبيق محطات مياه الإسكندرية لمعايير وإشتراطات الإدارة الفنية المستدامة TSM، والجهد المبذول لتحقيق هذا الشكل المشرف.

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