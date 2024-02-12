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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رومانسيات عالمية بين وتريات الإسكندرية وسويت ساوند بسيد درويش

صدى البلد

بمناسبة عيد الحب وفي إطار خطة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند باند ويقودها الدكتور منير نصر الدين. 

 

ويشارك خلالها العازفون علاء فراج ( كي بورد وغناء ) ، عمر الطودي ( كي بورد وبيانو  ) ، حسن دقلة ( باص جيتار ) ، محسن دقله ( درامز ) ،وضيفة الحفل جوديث - تانيا ( غناء ) وذلك في الثامنة مساء الاربعاء 14 فبراير علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

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يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية منها حب، سواى، الحياة وردية، حبك عميق، قصة حب، المشاعر، الان والا لا للابد، أنا غيور ، مامبو ايطالى، جيتاران، هاللو، قوة الحب، قلبى يستمر، غرباء فى الليل، سوف احبك دوما، تذكرة ذهاب فقط ، تلك الايام، هذه هى الحياة، سوف احيا الى جانب العمل المصرى الشهير حلوة يا بلدى.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

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