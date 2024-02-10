ماجدة خير الله: الجمهور متشوق لمشاهدة مني زكي سينمائيا..وأصبح لديها جرأة فنية

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رائيها في فيلم رحلة 404 ، والذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي .

وقالت ماجدة خير الله خاصة لصدي البلد : بالفعل مني زكي اصبحت نجمة شباك ، وتتصدر حاليا افيش فيلمها رحلة 404 ، والجمهور يدخل الفيلم في السينمات من اجلها ، خاصه وانه اصبح من المعروف عنها ان تختار موضوعات جيدة تتطرحها في اعمالها ولديها جراءه في الاختيار بغض النظر عن اي محاذير .



وتستكمل ماجدة خير الله : الجمهور كان متشوف لروية مني زكي في عمل سينمائي ، ومن شاهد العمل ايقن ان الدعاية التي صاحبت الفيلم نابعه من الموضوع .

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .



الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مص

فيلم 404 تدور احداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لاداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي ، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والاحداث .