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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تحقيقه إيرادات منخفضة.. رفع فيلم ليلة العيد من السينمات

صدى البلد

رُفع  فيلم “ ليلة العيد ” من دور العرض السينمائية، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرحه، بسبب تحقيقه إيرادات منخفضة. 

 

فيلم ليلة العيد حقق خلال فترة عرضه التي اقتربت من 3 أسابيع إيرادات وصلت إلي 330 ألف جنيه فقط . 

 

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد 3 أيام من انطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

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وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجئ طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه  لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

 

أحداث فيلم ليلة العيد

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

 

الفيلم شارك في بطولته عدد من الفنانات ابرزهن يسرا وعبير صبري وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان ويسرا اللوزي وعارفة عبد الرسول ونجلاء قدري وهنادي مهنا بالإضافة الي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وكل من الفنانين سيد رجب وأحمد خالد صالح ومن إخراج سامح عبد العزيز . 

فيلم ليلة العيد سيد رجب ريهام عبد الغفور سامح عبد العزيز سلوي عثمان عارفة عبد الرسول ليلة العيد الفنانة يسرا

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