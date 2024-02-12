دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين زيادة الأجور والمعاشات في مصر بأي إجراء خاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الإصلاح الاقتصادي برنامج وهدف مصري نسعى إلى تحقيقه ".

أضاف محمد الحمصاني :" هناك أهمية للحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي لدعم المواطنين ".

وتابع محمد الحمصاني:" الحكومة أكدت حرصها على دعم المواطنين لمواجهة معدلات التضخم الحالية والدولة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد ".

وأكمل محمد الحمصاني:" لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه والهدف من الحزمة الجاتماعية هو تحسين الأجور ".

