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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب ارتفاع الأسعار.. مبادرة لتبادل الكتب المدرسية الخارجية | تفاصيل

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

كشفت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تفاصيل مبادرة تبادل الكتب المدرسية بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل كبير.

 

التعليم: نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات تجاوزت 90%

ائتلاف أولياء أمور مصر: مبادرة تبادل الكتب المدرسية بسبب ارتفاع أسعار الكتاب الخارجي

 

وقالت داليا الحزاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  :"  أسعار الكتب الخارجية مرتفعة  بشكل كبير ".

 

 وأضافت داليا الحزاوي:" تكلفة الكتب الخارجية في الترم الواحد تصل لـ ألف جنيه للطالب الواحد  وهذه أرقام ضخمة على ولي الأمر ".

 

وتابعت داليا الحزاوي:" فكرنا في مبادرة لتبادل الكتب المدرسية الخارجية بين أولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية ".

 

وأكملت داليا الحزاوي:"  يجب إعطاء فرصة لمجهودات وزارة التعليم  والاستفادة من المواد التعليمية التي تقوم الوزارة بوضعها على الموقع الإلكتورني للوزارة ".

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