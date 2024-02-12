بسبب ارتفاع الأسعار.. مبادرة لتبادل الكتب المدرسية الخارجية | تفاصيل

كشفت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تفاصيل مبادرة تبادل الكتب المدرسية بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل كبير.

وقالت داليا الحزاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أسعار الكتب الخارجية مرتفعة بشكل كبير ".

وأضافت داليا الحزاوي:" تكلفة الكتب الخارجية في الترم الواحد تصل لـ ألف جنيه للطالب الواحد وهذه أرقام ضخمة على ولي الأمر ".

وتابعت داليا الحزاوي:" فكرنا في مبادرة لتبادل الكتب المدرسية الخارجية بين أولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية ".

وأكملت داليا الحزاوي:" يجب إعطاء فرصة لمجهودات وزارة التعليم والاستفادة من المواد التعليمية التي تقوم الوزارة بوضعها على الموقع الإلكتورني للوزارة ".