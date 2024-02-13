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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة؛ لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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جامعة عين شمس

يأتي ذلك ضمن فعاليات اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، في العام الدراسي 2023-2024 وتحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويقام ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة على مسرح كلية البنات فى الفترة من 13 حتى 15 فبراير 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وينظم الملتقى، اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي باتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وكان قد شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كوينسي ديرمودي مدير برنامج منحة مبادرة التعليم العالي بمؤسسة أمديست ود.أيفينيا سيديرياس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية حفل تخرج الدفعة الخامسة من الحاصلين على المنح الدراسية من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتدعمه وزارة التعليم العالى وتقوم على تنفيذه مؤسسة أمديست.

أستهل الدكتور محمد ضياء كلمته بتوجيه الشكر القائمين على المبادرة والتى تشجع الحوار البناء بين الغرب والشرق الأوسط، وتعزز التفاهم والتعاون من خلال البرامج التعليمية والمعلوماتية والتنموية.

كما توجه  بخالص التهنئة لأولياء الأمور الذين حضروا للاحتفال بأبنائهم ولرؤية ثمرة تعبهم وجهودهم طـوال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي حتى وصلوا بهم إلى تلك المرحلة الفارقة في مستقبلهم.

كما أعرب  عن فخره بالتكافؤ بين الجنسين في هذه الدفعـة والتي تـضـم ( 53 ) طـالـبا و ( 39 ) طالبـة منهم ( 5 ) طلاب من ذوي الإعاقات بواقع (4) طالبات و (1) طالب وذلك في التخصصات المختلفة منها ( الهندسة - التجارة –  العلوم – الحاسبات والمعلومات –  الزراعة ) ، وهو ما يميز هذا البرنامج الذي نجح في ضم فئات متميزة ومختلفة من شرائح المجتمع المصري بما يحقق المساواة بين مختلف الطوائف.

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