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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوجه 8 نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن دعم الطلاب نفسيًا وتوفير بيئة داعمة لهم خلال عودتهم إلى الفصل الدراسي الثاني يعتبر من الأفكار الإيجابية الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تطمين الطلاب وتقديم الدعم اللازم لجعلهم أقل قلقًا وأكثر استعدادًا للتحديات الدراسية.

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وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن دعم الطلاب نفسيًا يساهم في تحفيزهم وتشجيعهم، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويعيد بناء روحهم الحيوية حتى في وجود تحديات أو عراقيل واجهوها في الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتعزيز الروح المعنوية للطلاب لتحسين أدائهم العام وتعزيز رغبتهم في تحقيق النجاح.

وفي سياق التحفيز، أوضح الخبير التربوي، أن الدعم النفسي يلعب دورًا حيويًا في تشجيع الطلاب على تحديد أهدافهم والعمل نحو تحقيقها، حيث يشجع على تطوير الطموحات وتوجيه الطلاب لتحسين نقاط الضعف والتركيز على الأهداف التي يسعون لتحقيقها خلال السنة الدراسية.

وأضاف الدكتور حسن الخولي، أن الدعم النفسي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تعزيز تجربة الطلاب في المدرسة، ويشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز التحفيز والتفاؤل لديهم، مع تشجيع المدارس وأولياء الأمور على التكامل في تقديم هذا الدعم لضمان تحقيق نجاح طلابهم في الفصل الدراسي الثاني وما بعده.

شدد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على أهمية بناء بيئة إيجابية تحفز الطلاب على النجاح وتشجعهم على التفكير الإيجابي، مؤكدًا أن تحفيز الطلاب ليس فقط مسؤولية المدرسة والمعلمين، بل يتطلب تفاعلًا فعالًا من جميع أطراف التعليم.

وقدم الخبير التربوي، العديد من النصائح والتعليمات التي تصب في مصلحة الطالب في بداية الفصل الدراسي الثاني، ومنها:

تنظيم الوقت:

من أهم النصائح هي تنظيم الوقت بشكل فعال، وذلك من خلال تقسيم ساعات الدراسة إلى فترات محددة لكل مادة.

يجب على الطالب تخصيص وقت كافٍ للمراجعة والاستذكار قبل كل اختبار.

يجب أيضًا على الطالب تخصيص وقت للراحة والاستجمام.

وضع خطة للمذاكرة:

يجب على الطالب وضع خطة للمذاكرة تتضمن جميع المواد الدراسية.

يجب أن تكون هذه الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ.

يجب على الطالب مراجعة خطته بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

التركيز على الفهم وليس الحفظ:

يجب على الطالب التركيز على فهم المواد الدراسية وليس مجرد حفظها.

يمكن للطالب استخدام أدوات مختلفة لفهم المواد الدراسية، مثل الكتب والشرح الموجود على الإنترنت.

يمكن للطالب أيضًا الاستعانة بأصدقائه أو معلمه في حال واجه صعوبة في فهم أي موضوع.

مراجعة المواد الدراسية بانتظام:

يجب على الطالب مراجعة المواد الدراسية بانتظام حتى لا ينسى ما درسه.

يمكن للطالب استخدام بطاقات المراجعة أو تلخيص المواد الدراسية.

يمكن للطالب أيضًا استخدام تقنيات مختلفة للمراجعة، مثل كتابة الأسئلة على المواد الدراسية.

حل المسائل والاختبارات النموذجية:

يساعد حل المسائل والاختبارات النموذجية على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.

كما يساعد على تقييم مستوى فهم الطالب للمواد الدراسية.

يمكن للطالب الحصول على المسائل والاختبارات النموذجية من الكتب أو من الإنترنت.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يجب على الطالب الحصول على قسط كافٍ من النوم حتى يتمكن من التركيز في المذاكرة.

يجب أن ينام الطالب ما لا يقل عن 7-8 ساعات في اليوم.

يجب على الطالب أيضًا تجنب السهر لوقت متأخر من الليل.

تناول الطعام الصحي:

يجب على الطالب تناول الطعام الصحي حتى يحافظ على صحته وتركيزه.

يجب أن يتضمن طعام الطالب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يجب على الطالب أيضًا تجنب تناول الأطعمة السريعة والسكريات.

الابتعاد عن الضغوطات النفسية:

يجب على الطالب الابتعاد عن الضغوطات النفسية حتى يتمكن من التركيز في المذاكرة.

يمكن للطالب ممارسة الرياضة أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى للتخلص من الضغوطات النفسية.

يمكن للطالب أيضًا الاستعانة بأصدقائه أو عائلته في حال واجه أي مشكلة نفسية.

الطلاب الفصل الدراسي الثاني الأفكار الإيجابية Jobs Education

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