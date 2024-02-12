خبير تربوي: المعلم مكمل للأسرة في نجاح الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، على الدور الحيوي الذي يلعبه المعلم كمكمل لدور الأسرة في تحقيق نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن دور المعلم لا يقل أهمية عن دور الأسرة، حيث يمكن من خلاله تهيئة الطلاب نفسيًا ودراسيًا داخل الفصل.

وشدد الخبير التربوي، علي أهمية تحديد أوائل الحصص في الفصل الدراسي الثاني كفترة خاصة للمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه الحصص يمكن أن تخصص لمراجعة وتلخيص المواد التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول، مع التركيز الخاص على الدروس الصعبة التي يرى المعلم أنها قد تشكل عائقًا أمام تقدم الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن هذا النهج يساعد في تعزيز التفاعل الإيجابي بين المعلم والطلاب، ويشجع على الانخراط الفعال في عملية التعلم، موضحًا أن التركيز على المراجعة يعزز فهم الطلاب للمواد ويعزز استعدادهم للامتحانات.

وشدد الدكتور ماجد القمرى، على أهمية التعاون المستمر بين المعلمين وأولياء الأمور لضمان تحفيز الطلاب وتوفير الدعم اللازم لهم خلال الفصل الدراسي الثاني وتحقيق نجاح مستدام في مسارهم الدراسي.

ونوة رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، بأهمية الاهتمام بالأنشطة التربوية وربطها بالمنهج الدراسي لتسهيل وصول المعلومات للطلاب، موضحًا أن دور المعلم يجب أن يكون مرشدًا وموجهًا، حيث يكون الطالب محور العملية التعليمية.

أوضح الخبير التربوي، أن تفعيل الأنشطة التربوية وربطها بالمنهج الدراسي يسهم في جعل الدراسة شيقة، حيث يمكن للطلاب اكتساب مهارات جديدة واكتشاف مواهبهم، مشددًا على أهمية جعل الطالب محور العملية التعليمية، مما يسهم في تحفيزهم لتحقيق النجاح الدراسي.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم، حيث يعتبرها عاملًا مهمًا في تنشيط الذاكرة وتعزيز أداء الطلاب، مشجعًا الطلاب على استخدام بنك المعرفة المصري كمصدر هام لتحسين الأداء الدراسي وممارسة الأنشطة التعليمية بشكل متكامل.