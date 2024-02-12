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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| للطلاب المصريين.. تفاصيل الحصول على منحة جامعة قطر 2024.. ارتباط وثيق بين نظام الجسم والكرة الأرضية (معلومات مثيرة)

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

للطلاب المصريين.. تفاصيل الحصول على منحة جامعة قطر 2024
تقدم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024 ، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

ارتباط وثيق بين نظام الجسم والكرة الأرضية .. معلومات مثيرة
قالت الدكتورة يسر كاظم أستاذ باحث التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن فصل الشتاء يؤثر على صحتنا و عادات الأكل لدينا نتيجة لارتباط نظام الجسم بالكرة الأرضية وفصول العام والتغيرات مابين موسم الشتاء والصيف ودوره اليل والنهار وكل ذلك بسبب وجود نظام دقيق يسمي بالساعه البيولوجيه الداخليه والتي تنظم وتدير نظام الجسم كله من خلال تناسق افراز هرمونات معينه وعلي راسها هرمون يفرز من الجسم الصنوبري بالمخ يقوم بعمل تحكم مركزي في هرمونات الجسم المختلفه ومن ضمنها هرمون الجرلين واللبتين والسريتونين الذي يتحكم في الاحساس بالجوع والشبع وايضا الحاله المزاجيه  .بحيث يحدث نوع من التناغم بين وظاءف الجسم ومواعيد النوم والنشاط واليل والنهار .

جامعة حلوان: نعمل على تعزيز مشاركتنا بالمبادرات المجتمعية
تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع.

جامعة حلوان: اطلاق قوافل تنموية شاملة تشمل كافة التخصصات
تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

تنفيذ مجموعات الدعم بأجور رمزية وتعيين 54 معلمًا ومعلمة من ذوي الهمم
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

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