ارتباط وثيق بين نظام الجسم والكرة الأرضية .. معلومات مثيرة

قالت الدكتورة يسر كاظم أستاذ باحث التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن فصل الشتاء يؤثر على صحتنا و عادات الأكل لدينا نتيجة لارتباط نظام الجسم بالكرة الأرضية وفصول العام والتغيرات مابين موسم الشتاء والصيف ودوره اليل والنهار وكل ذلك بسبب وجود نظام دقيق يسمي بالساعه البيولوجيه الداخليه والتي تنظم وتدير نظام الجسم كله من خلال تناسق افراز هرمونات معينه وعلي راسها هرمون يفرز من الجسم الصنوبري بالمخ يقوم بعمل تحكم مركزي في هرمونات الجسم المختلفه ومن ضمنها هرمون الجرلين واللبتين والسريتونين الذي يتحكم في الاحساس بالجوع والشبع وايضا الحاله المزاجيه .بحيث يحدث نوع من التناغم بين وظاءف الجسم ومواعيد النوم والنشاط واليل والنهار .



واوضحت أن ذلك بالاضافه إلى ان هناك بعض الاشخاص لديهم قابليه اعلي لتخزين الدهون وانخفاض معدل الحرق مع انخفاض درجات الحراره في الشتاء ويرجع ذلك الي اسباب جينيه يعتقد بعض الباحثين أن الطقس البارد قد يؤدي إلى تفعيل بقايا بعض الجينات االقديمه التطورية بداخلنا للبقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية القاسية.



واشارت إلى أن هناك بعض الجينات في الانسان لديها بعض الاصول القديمه في حمايه الانسان من البرد الشديد بتكوين طبقه عازله من الدهون لحمايته من البرد القارص وهو شيء مشترك في كل الثدييات، هذا ينتج عنه تحدي اضافي كما ان الجسم يخزن الطاقه في صوره دهون مما يزيد من فرصه الجسم للبدانه .

