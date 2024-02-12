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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن ندوة علمية بعنوان "الموارد الوراثية المصرية والمحافظة عليها"

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كافة المهتمين من الباحثين والعلماء والطلاب من كافة جامعات مصر ومراكز البحوث والمعاهد العلمية وأيضاً الهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة للمشاركة وحضور ندوة علمية عن تحت عنوان "الموارد الوراثية المصرية والمحافظة عليها"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

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وأوضحت أن الندوة العلمية ستقام في مسرح السلام الملاصق للأكاديمية (101 ش القصر العيني، القاهرة)، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً (10:00 صباحاً) وحتى الساعة الرابعة عصراً (4:00عصراً).


وستتضمن الندوة ثلاث جلسات علمية، وسوف يحاضر في الندوة 10 من نخبة من علماء مصر الوراثيين المتميزين وزملاءهم المتبحرين في هذا المجال وتشمل الندوة المحاور الأربعة (محور الموارد الوراثية المصرية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية والداجنة والسمكية، ومحور الموارد الوراثية للكائنات الدقيقة، هذا بجانب المحور القانوني وحقوق الملكية الفكرية). كما سيتاح الحوار والنقاش عقب كل من الجلسات العلمية الثلاثة.

 

 وتهدف الندوة إلى تنمية الوعي لدى الباحثين والجمهور العام عن أهمية الموارد الوراثية المصرية كمصدر للغذاء والكساء وتنمية الاقتصاد وضرورة المحافظة عليها. والتعرف على القوانين والقواعد المهمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية، وقواعد تسجيل الموارد الوراثية وحماية حقوق المربين وتنظيم حفظ الموارد الوراثية.


من يرغب الحضور، رجاء التكرم بتسجيل اسمه (رباعياً) ومكان العمل أو الدراسة من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduLzUSaDHoM41_JsMc1algiaScOaWtqD4jmyNXbeAk4X_rKA/viewform?usp=sf_link

 

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