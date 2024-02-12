عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية بخمس معاهد بحثية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، على ضرورة إكساب المشاركين في البرنامج التدريبي أحدث المهارات والتقنيات في مجال القيادة، ومواكبة التطور والمتطلبات الحديثة، طبقاً للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

txt

التعليم العالى تبحث مع سيمنس تأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل الصناعى

txt

البحث العلمي تعلن انطلاق برنامج RESPECT لدعم كبار العلماء المصريين

txt

انطلاق التيرم الثاني.. حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول الكليات

txt

رئيس معهد علوم البحار يفوز بمنصب النائب في لجنة الإنذار المبكر باليونسكو

txt

لأجل أطفال فرط الحركة والتوحد.. مؤسسة فاهم للدعم النفسي في مركز أحمد عكاشة

txt

التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يُنظم جلسة توضيحية لتحديات برنامج Bio-iChallenge

txt

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. محظورات دخول الحرم الجامعي

txt

انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالجامعات وبدء إعلان جداول المحاضرات

txt

انطلاق الدراسة بالجامعات بالفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول فى الكليات والمعاهد.. وموقف الطلاب غير المسددين للمصروفات

txt

هيئة الاستشعار عن بُعد تدعم استخدام الزراعة الذكية لتحسين جودة المحاصيل

وأوضح الدكتور همام أن البرنامج يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف في المؤسسة وترتيبها حسب الأولوية، لتحقيق هذه الأهداف.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، من (المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومى للبحوث الفلكية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معهد بحوث أمراض العيون، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية)، والمعادل لدرجة عميد كلية.


والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.


وبدأت فعاليات اليوم بمحاضرة ألقاها اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، عن التوعية وأسس الأمن القومى، وتناول وقام بتعريف الأمن القومي وأبعاده وعرض الأسس والمبادئ التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات، وكيفية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى بلدنا، موضحا الخطط الاستراتيجية بالدولة المصرية والتى يجب تأسيسها بشكل سليم لنهضة البلاد.

وفي ذات السياق انطلقت فعاليات محاضرة الجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتطرق إلي توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات التعليمية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس المؤسسة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

موضوعات متعلقة

التعليم العالى تبحث مع سيمنس تأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل الصناعى

البحث العلمي تعلن انطلاق برنامج RESPECT لدعم كبار العلماء المصريين

انطلاق التيرم الثاني.. حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول الكليات

رئيس معهد علوم البحار يفوز بمنصب النائب في لجنة الإنذار المبكر باليونسكو

لأجل أطفال فرط الحركة والتوحد.. مؤسسة فاهم للدعم النفسي في مركز أحمد عكاشة

التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يُنظم جلسة توضيحية لتحديات برنامج Bio-iChallenge

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. محظورات دخول الحرم الجامعي

انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالجامعات وبدء إعلان جداول المحاضرات

ترشيحاتنا

مصر تقضي على أسراب كثيفة للجراد قادمة من السودان للأسبوع الثالث

ميدو: ياسر إبراهيم اتظلم في الزمالك والأهلي فاوض أبوجبل بشكل غير شرعي

فضل شهر شعبان وهل ثواب الصيام فيه مضاعف

تفحم 60 أسطوانة كلور.. مفاجآت في معاينة النيابة لحريق محطة مياه الشيخ زايد

معيط: الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة

إثر مشادة كلامية مع زوجها.. ثلاثينية تطعن نفسها في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ