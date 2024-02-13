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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يريد تغيير الوضع السياسي في فلسطين.. فيديو

الاحتلال
الاحتلال

تحدث الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية.

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وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "الاحتلال الاسرائيلي يريد تغيير الوضع السياسي في فلسطين دون الاستماع للمناشدات والتحذيرات الدولية".


وأضاف الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني،: "مازالت إسرائيل تمارس منهجها الرئيسي والأساسي والذي يهدف بشكل أساسي إلى تغيير الوضع الديمغرافي"، لافتا: "إسرائيل لا تلتزم بأي مناشدات أو ضغوطات".

 

وأشار الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني،: "هناك اتفاق بين الإدارة الامريكية ورئيس الوزراء الاسرائيلي على الأهداف".

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