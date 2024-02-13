محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يريد تغيير الوضع السياسي في فلسطين.. فيديو

تحدث الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية.

وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "الاحتلال الاسرائيلي يريد تغيير الوضع السياسي في فلسطين دون الاستماع للمناشدات والتحذيرات الدولية".



وأضاف الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني،: "مازالت إسرائيل تمارس منهجها الرئيسي والأساسي والذي يهدف بشكل أساسي إلى تغيير الوضع الديمغرافي"، لافتا: "إسرائيل لا تلتزم بأي مناشدات أو ضغوطات".

وأشار الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني،: "هناك اتفاق بين الإدارة الامريكية ورئيس الوزراء الاسرائيلي على الأهداف".