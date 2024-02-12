التجمع: أمريكا ترعى جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.. فيديو

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الولايات المتحدة الامريكية ترعى جرائم الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ حرب الإبادة في غزة.

وأضاف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: "الإدارة المصرية والشعب المصري أدرك منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعب الفلسطيني وإنهاء القضية بشكل كامل وهذا أمر مرفوض".

أشار سيد عبد العال رئيس حزب التجمع،: "الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحا: "إسرائيل تسعى لترويع كل الشعوب المحيطة من آلة القتل الصهيونية".