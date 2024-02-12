عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التجمع: أمريكا ترعى جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.. فيديو

رئيس حزب التجمع
رئيس حزب التجمع

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الولايات المتحدة الامريكية ترعى جرائم الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ حرب الإبادة في غزة.

txt

مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة يعيش مذبحة ينفذها الاحتلال منذ 4 أشهر.. فيديو

txt

لا نهاية للأزمة إلا بشرط.. البيت الأبيض: نريد هدنة إنسانية أطول في غزة

وأضاف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: "الإدارة المصرية والشعب المصري أدرك منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعب الفلسطيني وإنهاء القضية بشكل كامل وهذا أمر مرفوض".

أشار سيد عبد العال رئيس حزب التجمع،: "الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحا: "إسرائيل تسعى لترويع كل الشعوب المحيطة من آلة القتل الصهيونية".

رئيس حزب التجمع الاحتلال الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشعب المصري القضية الفلسطينية القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

كيف تنام الحيتان والدلافين البحرية تحت الماء دون حبس أنفاسها؟

فرج عامر: اتحاد جدة يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح (الأكبر في التاريخ)

الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو

الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة.. وتدمر كل محاولات إحتواء الأزمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ